Außenminister Maas warnt vor Bürgerkrieg in Myanmar

04.04.2021 02:00 Uhr

Berlin: Zwei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar hat Bundesaußenminister Maas vor der Gefahr eines Bürgerkriegs gewarnt. Der SPD-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Militärs hätten das Land innerhalb weniger Wochen an den Rand einer Katastrophe getrieben. Weit mehr als fünfhundert Menschen seien bereits getötet worden, tausende seien auf der Flucht. Der Druck auf das Militär müsse jetzt erhöht werden, so dass es endlich auf die Gesprächsangebote der Partner im ASEAN- Staatenbund eingehen müsse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 02:00 Uhr