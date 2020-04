Außenminister Maas stellt sich hinter die WHO

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Außenminister Maas will als Konsequenz aus der Corona-Krise eine stärkere Weltgesundheitsorganisation und stellt sich damit gegen US-Präsident Trump. Maas erklärte, die WHO spiele eine unverzichtbare Rolle in dieser Pandemie, und wörtlich: "Wir müssen sie jetzt stärken, unterstützen und sie dann für die Zukunft noch besser als bisher aufstellen." Manöverkritik sei immer zulässig, so Maas, müsse aber konstruktiv sein. Trump dagegen hatte gesagt, die WHO habe es in der Corona-Krise vermasselt. Sie sei unter anderem zu sehr auf China ausgerichtet und habe den USA zu Beginn der Krise falsche Empfehlungen gegeben. Trump hatte der Weltgesundheitsorganisation mit einem Stopp der Beitragszahlungen gedroht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 19:00 Uhr