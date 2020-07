Außenminister Maas kritisiert Yücel-Urteil

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bundesaußenminister Maas hat nach dem Urteil gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Kritik an der Türkei geübt. Das Urteil trage nicht dazu bei, Vertrauen in die Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Türkei aufzubauen, sagte Maas. Er wies darauf hin, dass sich noch immer zahlreiche deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft befinden. Man wolle, dass alle diese Fälle gelöst werden. Solange das nicht der Fall sei, stehe das einer Normalisierung des Verhältnisses der Türkei gegenüber Deutschland und der EU entgegen. Yücel war heute zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und knapp zehn Monaten verurteilt worden, weil ihm unter anderem Kontakte zur verbotenen Kurdenpartei PKK vorgeworfen wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 23:00 Uhr