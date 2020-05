Außenminister Maas begrüßt Grenzerleichterungen in Europa

Nachrichtenarchiv - 16.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schengen: Bundesaußenminister Maas hat an der deutsch-luxemburgischen Grenze die ersten Öffnungen innerhalb Europas begrüßt. Bei einem Treffen mit dem luxemburgischen Außenminister Asselborn sagte Maas, Europa lebe davon, dass es ein Europa ohne Grenzen sei. Bürgerinnen und Bürger würden ein Europa mit Grenzen nicht mehr verstehen. Seit heute Nacht gibt es auch erste Lockerungen an den Übergängen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz. Dort sind Familienbesuche und Geschäftsreisen jetzt wieder möglich. Die italienische Regierung hat angekündigt, dass die Einreisesperren für Touristen aus der EU am 3. Juni aufgehoben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 13:00 Uhr