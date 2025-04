Außenminister der Nato-Staaten treffen sich in Brüssel

Brüssel: Im Nato-Hauptquartier beginnt am Mittag ein zweitägiges Treffen der Außenminister aller Mitgliedstaaten. Eingeladen zu den einzelnen Arbeitssitzungen sind zudem der ukrainische Ressortchef Sybiha sowie Vertreter aus den Nato-Partnerstaaten Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea. Bei den Beratungen dürfte es erneut um die Forderungen der US-Regierung gehen, wonach die europäischen Bündnispartner ihre Militärausgaben massiv erhöhen sollen. Washington hatte zuletzt eine Zielmarke von fünf Prozent der Wirtschaftsleitung eines jeweiligen Landes in den Raum gestellt. Nato-Generalsekretär Rutte sprach jüngst von deutlich mehr als drei Prozent. Konkret soll die neue Vorgabe für die Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten dann beim nächsten Gipfeltreffen im Juni in Den Haag vereinbart werden. Bislang werden zwei Prozent des BIPs angepeilt.

