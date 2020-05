Außenminister betonen Bedeutung der Presesefreiheit

Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils freundlich, teils wechselnd bewölkt. Besonders in den fränkischen Mittelgebirgen sowie an den Alpen Regenfälle. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. In der Nacht anfangs örtlich noch Schauer, sonst zunehmend klar. Abkühlung auf 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend freundlich und trocken. Ab Montag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein, aber auch vereinzelt Regen, vor allem in Alpennähe. Tageshöchstwerte bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2020 12:00 Uhr