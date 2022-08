Außenhandel ist wegen Taiwan-Konflikt besorgt

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zuspitzung des Konflikts zwischen China und Taiwan macht die deutsche Wirtschaft zunehmend nervös. So hat der Außenhandelsverband gewarnt, dass eine Eskalation weitreichende Folgen hätte, zu denen auch Handelssanktionen gegen China gehören könnten. Verbandspräsident Jandura sagte dem "Handelsblatt", Deutschland und China seien wirtschaftlich stark verflochten. Zudem stecke in nahezu jedem Elektronikprodukt ein Bestandteil aus Taiwan. Es sei nun wichtig, Lieferketten zu diversifizieren und neue Beschaffungsmärkte zu erschließen. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan hatte die chinesische Armee großangelegte Militärmanöver in der Region begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 22:00 Uhr