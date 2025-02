Außen- und Verteidigungsminister kommen zusammen

Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich: In Brüssel kommen am Nachmittag die Verteidigungsminister zusammen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich der neue US-Verteidigungsminister Hegseth zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine verhalten wird. Und: In Paris trifft Außenministerin Baerbock ihre Kollegen aus der Ukraine, Frankreich, Polen, Spanien, Italien und Großbritannien. Auch dort geht es um die Zukunft der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 08:45 Uhr