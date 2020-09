Ausschuss zu Wirecard soll Versäumnisse der Bundesregierung aufarbeiten

Deutschland und Frankreich wollen Minderjährige aus Moria aufnehmen

Berlin: Deutschland und Frankreich arbeiten an einer europäischen Initiative, um minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen. Das hat ein Regierungssprecher in Berlin bestätigt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur handelt es sich um 400 Mädchen und Jungen. Darüber, welche Länder sich an der Aktion beteiligen werden, wird noch verhandelt. Politiker fordern unterdessen in einem Brief an Innenminister Seehofer, dass Deutschland 5000 Flüchtlinge aufnimmt. Auch Hilfsorganisationen und die Kirche fordern schnelle Hilfe, notfalls auch in einem deutschen Alleingang.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 17:00 Uhr