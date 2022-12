Ausschuss stimmt für Veröffentlichung von Trumps Steuerunterlagen

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Trump sollen zumindest in Teilen veröffentlicht werden. Für die Weitergabe eines Berichts mit Dokumenten an das US-Repräsentantenhaus stimmte am Abend ein von Demokraten kontrollierter Kongressausschuss. Im November hatte der Oberste Gerichtshof der USA nach einem jahrelangen Rechtsstreit den Weg für eine Herausgabe von Trumps Steuererklärungen freigemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2022 03:00 Uhr