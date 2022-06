Ausschüsse machen Weg frei für Bundeswehrsondervermögen

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das 100-Milliarden-Euro-Kreditpaket für die Bundeswehr kann noch in dieser Woche vom Bundestag gebilligt werden. Haushalts- und Verteidigungsausschuss haben nach Angaben von Teilnehmern der Gesetzes-Vorlage für das so genannte Sondervermögen am Abend zugestimmt. Ein Streit zwischen den Ampel-Parteien und der Union über eine Liste der geplanten zusätzlichen Rüstungsgüter konnte laut CSU-Landesgruppenchef Dobrindt beigelegt werden. Mit 41 Milliarden Euro soll ein Großteil des Geldes für die Luftwaffe verwendet werden. Es ist geplant, den Sonderfonds durch eine Grundgesetzänderung von der Schuldenbremse auszunehmen. Spätestens ab 2031 sollen die Kredite getilgt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 08:00 Uhr