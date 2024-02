Ausschreitungen und Verletzte bei Bauernprotesten in Brüssel

Brüssel: Die Beratungen der EU-Agrarminister sind von Protesten von Landwirten begleitet worden. In Brüssel kam es zu Ausschreitungen. Hunderte Traktoren blockierten Straßen im Europaviertel. Demonstranten setzten Reifen in Brand, schütteten Gülle aus und griffen Polizisten mit Pyrotechnik und anderen Gegenständen an. Drei Beamte wurden verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 01:00 Uhr