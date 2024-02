Ausschreitungen und Verletzte bei Bauernprotesten in Brüssel

Brüssel: Die Beratungen der EU-Agrarminister sind von Protesten von Landwirten begleitet worden. In Brüssel kam es zu Ausschreitungen. Hunderte Traktoren blockierten Straßen im EU-Viertel. Demonstranten setzten Reifen in Brand, schütteten Gülle aus und bewarfen Polizisten mit Pyrotechnik und anderen Gegenständen. Drei Beamte wurden den Angaben zufolge verletzt. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Die Landwirte protestieren gegen zu strenge Umweltvorgaben und eine überbordende Bürokratie. Deutschlands Agrarminister Özdemir plädierte dafür, den Bauern weniger Verwaltungsaufwand zuzumuten. Er sagte am Rande der Beratungen in Brüssel, die aktuelle europäische Agrarpolitik sei ein "Bürokratiemonster".

