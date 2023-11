Ausschreitungen nach Messerattacke in Dublin

Dublin: In Irland wird nach einer Messerattacke in der Hauptstadt mit mehreren Verletzten über das Motiv des Angreifers gerätselt. Nach der Tat kam es in der Nacht zu schweren Ausschreitungen in Dublin. Demonstranten setzten Autos in Brand und plünderten Geschäfte. Die Sicherheitsbehörden machten rechtsextreme Unruhestifter für die Krawalle verantwortlich. Die Attacke wurde gestern Nachmittag vor einer Grundschule verübt. Dort hatte ein Mann eine Frau und mehrere Kinder verletzt. In sozialen Medien kursierten Gerüchte, der Angreifer sei ein Ausländer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 07:00 Uhr