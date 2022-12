Ausschreitungen in Paris nach tödlichen Schüssen auf kurdische Aktivisten

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: an den Alpen Regen mit Überschwemmungsgefahr, sonst trockener

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnet es vor allem noch in Alpennähe - für die Allgäuer Alpen gilt eine Unwetterwarnung, hier kann es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen. Sonst wird es zunehmend trocken bei Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad. An Heiligabend ist es überwiegend bewölkt, gelegentlich kann es regnen bei milden 7 bis 13 Grad. An den Feiertagen kommt vor allem in Alpennähe teils länger die Sone durch, am Montag zieht von Norden neuer Regen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2022 21:00 Uhr