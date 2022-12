Ausschreitungen in Paris nach tödlichen Schüssen auf kurdische Aktivisten

Nachrichtenarchiv - 23.12.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen in einem kurdischen Kulturzentrum ist es in der Nähe des Tatortes zu Ausschreitungen gekommen. Mülltonnen wurden in Brand gesteckt, die Polizei meldet verletzte Beamte. Während des Besuchs von Innenminister Darmanin gab es Sprechchöre, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die drei Todesopfer sind kurdische Aktivisten. Der demokratische Kurdenrat sieht die Schießerei als terroristischen Anschlag und sieht die Drahtzieher in der Türkei. Da der mutmaßliche Schütze schon mehrfach wegen rassistischer Angriffe angeklagt wurde, gehen die Ermittler von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Ob der 69jährige gezielt Kurden töten wollte, wird untersucht. Vor fast genau zehn Jahren hatte es im selben Pariser Stadtviertel einen Mordanschlag auf drei kurdische Aktivistinnen gegeben.

