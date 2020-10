Ausschreitungen in Neapel wegen nächtlicher Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bei Protesten gegen neue Corona-Beschränkungen ist es in Neapel zu Ausschreitungen gekommen. Wie italienische Medien berichten, warfen Demonstranten mit Steinen und Rauchbomben, Beamte reagierten mit Tränengas. Mehrere Teilnehmer wurden festgenommen. Wegen der wachsenden Zahl an Corona-Infektionen gilt seit vergangener Nacht in Kampanien ab 23 Uhr eine Ausgangssperre; ebenso in der Lombardei und im Latium. Damit dürfen ein Drittel aller Italiener nachts nicht mehr ihre Wohnung verlassen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 24.10.2020 06:00 Uhr