Ausschreitungen in Neapel wegen nächtlicher Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neapel: In der süditalienischen Stadt ist es in der Nacht zu Ausschreitungen gekommen, nachdem mehrere hundert Menschen dort gegen die Ausgangsperre demonstriert hatten. Zu den Protesten war in sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Es wurden Feuerwerkskörper gezündet; mindestens ein Polizeiwagen wurde mit Farbe beschmiert. Seit vergangener Nacht gilt in Kampanien eine Ausgangssperre von 23 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Auch die beiden anderen einwohnerstärksten Regionen Italiens, die Lombardei und das Latium mit der Hauptstadt Rom, gelten nächtliche Ausgangssperren wegen der wachsenden Zahl an Corona-Infektionen. Damit dürfen ein Drittel aller Italiener nachts nicht mehr ihre Wohnung verlassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 04:00 Uhr