Ausschreitungen in Beirut fordern Todesopfer, Diab will Neuwahlen

Beirut: Im Libanon schlägt die Trauer über die Opfer der Explosionskatastrophe immer mehr in Wut auf die Regierung um. Bei Protesten in der Innenstadt von Beirut ist nach Behördenangaben ein Polizist ums Leben gekommen. Bei den Auseinandersetzungen wurden zudem mehr als 170 Menschen verletzt, 55 müssen in Kliniken behandelt werden. Zuvor hatten aufgebrachte Demonstranten das Außenministerium in der libanesischen Hauptstadt gestürmt. Dort skandierten sie Parolen gegen die Regierung, verbrannten ein Bild von Präsident Aoun und forderten per Megafon andere Demonstranten auf, alle Ministerien zu besetzen. Auch das Finanzministerium wurde laut Medienberichten gestürmt. Der libanesische Ministerpräsident Diab kündigte in einer Fernsehansprache an, Neuwahlen zu beantragen. Eine Verantwortung für die wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes wies er zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 21:00 Uhr