Ausschreitungen in Beirut, Diab kündigt Neuwahlen an

Beirut: In der libanesischen Hauptstadt schlagen die Proteste gegen den Umgang der Regierung mit der gewaltigen Explosion vom Dienstag in Gewalt um. Die Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass auch Schüsse gefallen sind, nachdem entsprechende Geräusche im Zentrum der libanesischen Hauptstadt zu hören waren. Auf Fernsehaufnahmen waren mehrere blutende Menschen zu sehen. Die Polizei setzt Gummigeschosse und Tränengas gegen die Demonstranten ein, die versucht hatten, auf den Parlamentsplatz vorzudringen. Augenzeugen zufolge drangen Dutzende Demonstranten auf das Gelände des Außen- sowie des Finanzministeriums vor. Der libanesische Ministerpräsident Diab kündigte am Abend vorgezogene Wahlen an. Dies sei der einzige Weg, um die tiefe Krise des Landes zu überwinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.08.2020 19:15 Uhr