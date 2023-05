Ausschreitungen bei Massenprotesten gegen Rentenreform in Frankreich

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaften mit Kundgebungen zum Tag der Arbeit

München: Die bayerischen Gewerkschaften haben zum heutigen Tag der Arbeit Appelle an Unternehmen und Politik gerichtet. Im Fokus stand dabei die Tarifbindung, die immer mehr Firmen umgehen. Der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Stiedl, forderte bei einer Kundgebung in Schweinfurt ein "Faire-Löhne-Gesetz" auch in Bayern. Es sieht vor, dass öffentliche Aufträge künftig nur noch an Unternehmen vergeben werden, die ihre Beschäftigten fair bezahlen. Der neue Vorsitzende der bayerischen IG-Metall, Ott, machte sich in Amberg für die Vier-Tage-Woche stark. Sie sichere Arbeitsplätze und fördere Gesundheit, Produktivität und Zufriedenheit auf Seiten der Beschäftigten, so Ott. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zeigt sich skeptisch. Ihr Präsident Dulger sagte, statt staatlicher Vorgaben sei es besser, im Rahmen der Tarifautonomie Kompromisse zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zu finden.

