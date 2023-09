Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen Eritrea-Festival in Kopenhagen

Kopenhagen: Bei Ausschreitungen rund um ein Eritrea-Festival hat die Polizei in der dänischen Hauptstadt 60 Menschen festgenommen. Nach Angaben der Polizei versuchten Gegner des Festivals, auf das Veranstaltungsgelände zu kommen. Als sie von Beamten daran gehindert wurden, seien Steine geflogen. Die Polizei habe mit Tränengas reagiert. Berichte über Verletzte gab es zunächst keine. Bei dem Vorfall ging es der dänischen Polizei zufolge um einen Konflikt zwischen Unterstützern und Gegnern des eritreischen Diktators Afewerki. Ähnliche Auseinandersetzungen gab es zuletzt auch in anderen europäischen Ländern. So kam es etwa im Juli bei einem Festival in Gießen zu Ausschreitungen.

09.09.2023 22:45 Uhr