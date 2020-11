Ausschreitungen bei Auflösung der "Querdenken"-Demonstration in Leipzig

Wegen steigender Corona-Zahlen gelten neue Regeln für Reiserückkehrer

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet 23.400 neue Fälle. Um die Pandemie einzudämmen, gelten von morgen an neue Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risikogebieten. Rückkehrer, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Damit haben die Gesundheitsämter die Möglichkeit zu kontrollieren, ob Quarantäne-Vorschriften eingehalten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 22:00 Uhr