Ausreisebeschränkung für Gasteinertal in Österreich

USA machen Impfangebot für alle Erwachsene bis 1. Mai

Washington: In den USA soll die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Virus-Pandemie aufgehoben werden. US-Präsident Biden kündigte in einer Fernsehansprache an die Nation außerdem an, dass bis spätestens bis zum 1. Mai für alle Erwachsenen die Impfstoffe freigegeben werden sollen. Es solle mit dem Impfen schneller vorangehen als geplant, sagte Biden. Ziel sei es, die USA bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli der Normalität näher zu bringen. Zur Unterstützung sollen weitere 4000 Soldaten abkommandiert werden, außerdem sollen mehr Dosen in Gesundheitszentren und Apotheken verteilt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 07:00 Uhr