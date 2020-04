Ausreise rumänischer Erntehelfer verzögert sich

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cluj: Die rumänische Regierung hat mehrere Flugzeuge gestoppt, die Erntehelfer nach Deutschland bringen sollten. Nach Informationen unseres Korrespondenten hieß es zur Begründung, die Behörden auf dem Flughafen Cluj hätten versagt. So seien gestern vor dem Abflug alle Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus missachtet worden. In sozialen Netzwerken kursieren Fotos und Videos, die zeigen, wie rund 1800 Erntehelfer dicht gedrängt ausharren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen gegen die Flughafenleitung. Der Krisenstab der Regierung hat inzwischen angeordnet, dass alle Sonderflüge nach Deutschland und andere Länder nur noch mit einer Sondergenehmigung des Innenministeriums starten dürfen. Noch heute werden am Flughafen Nürnberg nach BR-Informationen erste Erntehelfer aus Bukarest und Iasi erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 16:00 Uhr