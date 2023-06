Ausmaß des Bootsunglücks vor Griechenland ist weiter unklar

Meldungsarchiv - 15.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kalamata: Auch am Tag nach dem schweren Bootsunglück vor der griechischen Küste ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl dürfte aber steigen. Medien berichten von bis zu 700 Migranten an Bord des Schiffes. Etwa 100 wurden gerettet. Die Menschen hatten sich auf einem verrosteten Fischkutter gedrängt. Überlebende erzählen, sie seien in Libyen in See gestochen. Ziel war offenbar Italien. Als Ursache des Unglücks vermutet die Küstenwache eine Panik an Bord. Die Vereinten Nationen forderten, sichere Wege für Menschen zu schaffen, die zur Flucht gezwungen sind. Seit 2014 sind nach UN-Angaben mehr als 20.000 Migranten im Mittelmeer gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2023 11:00 Uhr