Auslosung Viertelfinale Champions League

Nyon: In diesen Minuten werden in der UEFA-Zentrale die Viertelfinal-Paarungen in der Fußball Champions League der Männer ausgelost. In den Lostöpfen sind aus der Bundesliga Bayern München und Borussia Dortmund, die spanischen Mannschaften Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid, aus der Premier League Manchester City und der FC Arsenal und aus Frankreich Paris St. Germain.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 12:00 Uhr