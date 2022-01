Auslastung der Intensivstationen geht zurück

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Omikron-Welle hat in Deutschland bisher noch keine Auswirkungen auf die Intensivstationen. Die Zahl der dort behandelten Corona-Infizierten liegt nach den Daten des zentralen Intensivregisters wieder knapp unter 3000. Auch bei den Erstaufnahmen ist der Trend rückläufig. Experten sehen aber noch keinen Grund zur Entwarnung, unter anderem wegen offener Fragen zu Omikron. Der Intensivmediziner Karagiannidis fordert eine bessere Erfassung von Corona-Patienten in Krankenhäusern. Dramatisch könne die Lage auf den Normalstationen werden, wenn die Fallzahlen weiterhin so durch die Decke gehen, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der "Rheinischen Post". Das Monitoring dort sei ein nicht hinnehmbarer Blindflug.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 06:45 Uhr