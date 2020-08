Ausländische Studenten dürfen teils nicht einreisen

Berlin: Ausländische Studenten können derzeit nicht nach Deutschland einreisen, wenn deren Hochschule sämtliche Veranstaltungen virtuell anbietet. Das geht aus einer kleinen Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Gehring an das Bundesbildungsministerium hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach müssen Studierende, die ein Visum haben wollen, dafür eine Präsenzpflicht an ihrer Uni nachweisen. Seit Juli können Studierende mit Präsenzpflicht wieder nach Deutschland einreisen. Der Sprecher des Bundesverbandes ausländischer Studierender, Ashish, sagte, was bringe es an Online-Kursen teilzunehmen, wenn man anschließend nicht an Bücher aus der Bibliothek komme. Der FDP-Bildungsexperte Brandenburg erklärte, mit ihrer bürokratischen Engstirnigkeit lege die Bundesregierung die Axt an den internationalen Studierendenaustausch. Ein pauschales Einreiseverbot für Studierende unabhängig von Corona-Testergebnissen und Risikogebieten sei völlig überzogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2020 13:00 Uhr