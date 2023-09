Ausländische Hilfskräfte nehmen Einsatz in Marokko auf

Rabat: Such- und Rettungsteams aus Spanien und Großbritannien haben ihren Einsatz in den Erdbebengebieten in Marokko aufgenommen. Wie marokkanische Medien berichten, unterstützen sie gegenwärtig die örtlichen Einsatzkräfte in betroffenen Gebieten. Großbritannien schickte laut britischer Botschaft 60 Such- und Rettungsexperten samt Ausrüstung sowie vier Suchhunde nach Marokko. Nach wie vor sind dort viele Dörfer von Hilfe abgeschnitten und zahlreiche Straßen verschüttet. ARD-Informationen zufolge schlafen viele Menschen in der ehemaligen Hauptstadt Marrakesch aus Angst vor Nachbeben auf den Straßen. Warum Marokko kaum Hilfe aus dem Ausland angefordert hat, ist unklar. Das Erdbeben hatte sich am späten Freitagabend ereignet. Nach bisherigen amtlichen Angaben kamen über 2.100 Menschen ums Leben, mehr als 2.400 wurden verletzt.

