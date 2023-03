Ausländische Ärzte warten in Bayern ein Jahr auf Berufsanerkennung

Meldungsarchiv - 19.03.2023 07:30 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Ärzte mit Berufsabschlüssen aus dem Ausland müssen in Bayern so lange wie in keinem anderen Bundesland darauf warten, dass ihre Ausbildung anerkannt wird. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach dauerte das Verfahren 2021 im Freistaat im Durchschnitt 364 Tage, während es etwa in Hamburg in sieben Tagen erledigt wurde. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 111 Tagen. - Bayerns FDP-Chef Hagen kritisierte die CSU: Diese habe offensichtlich noch nicht verstanden, dass dringend qualifizierte Zuwanderung benötigt werde, gerade im Gesundheitssystem. Die Staatsregierung müsse ein Konzept vorlegen, wie die Verfahren beschleunigt werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2023 07:30 Uhr