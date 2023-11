Ausländer verlassen Gazastreifen Richtung Ägypten

Rafah: Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs haben ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass den Gazastreifen verlassen. Nach Behördenangaben konnten mehr als 330 Menschen den abgeriegelten Küstenstreifen über den Grenzübergang Rafah in Richtung Ägypten verlassen. Nach Medieninformationen werden sie zum Flughafen Kairo gebracht, um von dort weiterreisen zu können. Die jeweiligen Botschaften organisierten den Transport. Ob unter den Ausländern auch Deutsche sind, ist nicht bekannt. Darüber hinaus kamen Krankenwagen mit knapp 80 Schwerverletzten an, die in ägyptischen Kliniken behandelt werden sollen. Der Grenzübergang Rafah ist der einzige zum Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. In den vergangenen Wochen war lediglich Hilfskonvois die Durchfahrt genehmigt worden. Im Gazastreifen selbst gingen die Kämpfe auch heute mit unverminderter Härte weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 18:00 Uhr