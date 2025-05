Ausländer dürfen nicht mehr in Harvard studieren

Washington: Die US-Regierung hat der Elite-Universität Harvard verboten, ausländische Studenten aufzunehmen. Hintergrund sind propalästinensische Proteste an US-Universitäten. Das Heimatschutzministerium wirft der Elite-Uni vor, sie erlaube pro-terroristischen Agitatoren, jüdische Studenten auf dem Campus anzugreifen. Wie es hieß, müssen sich dort eingeschriebene Studenten aus anderen Staaten eine andere Hochschule suchen. Andernfalls verlören sie ihren Aufenthaltsstatus. Bundesforschungsministerin Bär sprach mit Blick auf Harvard von einer "hochdramatischen" Situation. Im BR sagte die CSU-Politikerin, in Deutschland und Europa müsse man das Thema Wissenschaftsfreiheit in den Mittelspunkt stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 09:00 Uhr