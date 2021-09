Auskunftspflicht zum Impfstatus kommt in bestimmten Bereichen

Nachrichtenarchiv - 03.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Regierungskoalition von Union und SPD hat sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber künftig den Corona-Impfstatus von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen abfragen dürfen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", in diesen Bereichen seien den Beschäftigten Menschen anvertraut, die einen besonderen Schutz bräuchten. Eine Auskunftspflicht für weitere Branchen wird es demnach nicht geben. Spahn selbst hält diese mit Blick auf das Arbeiten in Großraumbüros für sinnvoll, er sieht dafür aber aktuell keine Mehrheit im Parlament. - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und liegt inzwischen bei 80,2 - nach 70,3 vor einer Woche. Neben der Inzidenz sollen künftig weitere Parameter wie die Krankenhaus-Belegung als Grundlage für mögliche Einschränkungen dienen. Der sogenannte Hospitalisierungswert liegt derzeit bei 1,74 - Höchstwert war um Weihnachten rund 15,5.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 07:00 Uhr