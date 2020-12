Ausgehverbot an Silvester in Frankreich

Das Wetter in Bayern: trüb bei Tiefstwerten zwischen +1 und -10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend trüb oder bewölkt, nur in den Alpen westlich des Inns lockert es auf - und so bleibt es auch in der Nacht. Tiefstwerte zwischen plus 1 und minus 10 Grad. In den nächsten Tagen weiter bewölkt oder trüb, nur in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe zeitweise sonnig, vor allem morgen. Am Wochenende vereinzelt Regen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 19:00 Uhr