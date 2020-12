Ausgangssperren in 27 Kommunen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift Bayern nun hart durch. Wie das Innenministerium mitteilte, gilt in insgesamt 27 Städten und Landkreisen ab heute eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 Uhr und fünf Uhr früh dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen dann nur noch in Ausnahmefällen verlassen – etwa für die Arbeit, bei medizinzischen Notfallen oder um Hilfsbedürftige zu unterstützen. Die Ausgangssperre gilt für mindestens sieben Tage und betrifft alle Hotspots mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 200. Dazu zählen unter anderem die drei größten bayerischen Städte München, Nürnberg und Augsburg. Morgen kommen die Stadt Landshut und in die Landkreise Straubing-Bogen und Roth hinzu.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.12.2020 18:45 Uhr