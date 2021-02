Ausgangssperre in Niederlanden gilt vorerst

Politischer Aschermittwoch: Söder verteidigt Corona-Kurs

Passau: Ministerpräsident Söder hat beim politischen Aschermittwoch den Corona-Kurs seiner Regierung verteidigt. Beim Online-Treffen der CSU sagte er, man werde die Pandemie überleben. Im Vergleich zu Ländern wie die USA oder Schweden habe man alles richtig gemacht. Freie Wähler-Chef Aiwanger warnte die CSU vor einer Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl im September gewarnt. Immer gut aufpassen, wen Sie zur Tür reinlassen, sagte Aiwanger in seiner Rede in Deggendorf an die Adresse von CSU-Chef Söder gerichtet. Schwarz-Grün wäre ein Schreckgespenst, so Aiwanger. Allgemein wird die Traditionsveranstaltung, die heuer weitgehend online stattfindet, als Auftakt für den Bundestagswahlkampf gewertet. Die SPD hatte Olaf Scholz zu Gast. Dieser bekräftigte, er wolle Bundeskanzler werden. In seiner Rolle als Finanzminister wies er auf die Hilfsprogramme der Bundesregierung zur Stabilisierung der Wirtschaft hin und versprach "Wir werden bis zum Ende der Krise gegenhalten. Die Grünen übten Kritik an der Corona-Politik der Staatsregierung. Fraktionschefin Schulze sagte, Ministerpräsident Söder sei vor allem laut und omnipräsent, aber nicht gut vorbereitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 12:00 Uhr