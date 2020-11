Ausgangssperre in Italien tritt erst einen Tag später in Kraft

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien treten die verschärften Corona-Regeln einen Tag später als geplant in Kraft. Ursprünglich hatte Ministerpräsident Conte ab heute eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens angekündigt. Diese gilt nun doch erst ab morgen, als Grund nannte die Regierung, dass die Vorbereitung noch Zeit brauche. Außerdem ist das Land in drei unterschiedliche Gefahrenzonen aufgeteilt. In den als rot eingestuften Gebieten gilt die Ausgangssperre auch tagsüber.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 03:00 Uhr