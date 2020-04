Ausgangssperre in Frankreich gilt bis 11. Mai

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus bis zum 11. Mai. In einer Fernsehansprache sagte Präsident Macron am Abend, es gebe Grund zur Hoffnung. Aber in der Region Grand Est mit der Stadt Straßburg und im Großraum Paris sind laut Macron die Krankenhäuser überlastet. Frankreich ist von der Pandemie hart getroffen. Knapp 15.000 Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, sind bereits verstorben. Die landesweiten Ausgangsbeschränkungen gelten bereits seit Mitte März. Die Franzosen dürfen nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zur Wohnung erlaubt. Experten werten es als positiv, dass die Zahl der Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden, den fünften Tag infolge leicht gesunken ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 21:15 Uhr