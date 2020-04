Ausgangssperre in der Türkei führt zu Panikkäufen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: In der Türkei haben kurzfristige Corona-Maßnahmen der Regierung zu Panikkäufen geführt. Am Abend hatte das Innenministerium angekündigt, dass ab Mitternacht für 31 große Städte eine 48-stündige Ausgangssperre gilt - wenige Minuten später bildeten sich nach Angaben einer türkischen Nachrichtenagentur lange Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften. Dabei sollen viele Menschen die Abstandsregeln ignoriert haben. Ein Fernsehsender berichtete zudem von Kämpfen in einem Bezirk Istanbuls. Später verkündete die Regierung, dass Bäckereien am Wochenende geöffnet bleiben dürfen - ebenso wie Apotheken und Kliniken. In der Türkei sind inzwischen 47.000 Corona-Infektionen gemeldet, mehr als 1.000 Menschen sind nach offiziellen Angaben gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 14:00 Uhr