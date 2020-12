Ausgangssperre in Baden-Württemberg in Kraft getreten

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In Baden-Württemberg ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen 20 Uhr abends und fünf Uhr früh dürfen Bürger ihr Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Im Saarland hat die Landesregierung die für Weihnachten in Aussicht gestellte Lockerung der Corona-Maßnahmen zurückgenommen. Wie Ministerpräsident Hans mitteilte, bleibt es bei der Regelung, dass sich höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Hans verwies auf die anhaltend hohen Infektionszahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 03:00 Uhr