Ausgangsbeschränkungen in Passau gelten vermutlich länger

Passau: Die Einwohner der niederbayerischen Stadt müssen sich wohl auf eine Verlängerung der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen einstellen. Bürgermeister Dupper sagte am Abend, bei der jetzigen Tendenz könne man sich kaum vorstellen, dass es ab Freitag Erleichterungen geben könne. Es sehe alles danach aus, dass die Maßnahmen verlängert werden. Dupper sprach von einer angespannten Situation. Die Maßnahmen bräuchten Anlauf, bevor sie wirken. Seit Samstag dürfen die Menschen in Passau ihr Zuhause nur noch aus triftigem Grund verlassen, also etwa, um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu kommen. Bayerns Gesundheitsministerin Huml kündigte unterdessen im BR-Fernsehen an, dass es zu weiteren Ausgangsbeschränkungen im Freistaat kommen könnte. In Kommunen mit Inzidenzwerten von mehr als 300 müssten die Bürger damit rechnen. So steht es auch in den schärferen Corona-Regeln, die ab morgen gelten.

