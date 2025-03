Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigen

Wiesbaden: Deutschland investiert wieder mehr in Forschung und Entwicklung. Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen vorgelegt. Demach wurden 2023 fast 130 Milliarden Euro für diese Bereiche ausgegeben. Das sind über 8 Milliarden mehr als im Jahr davor. Damit setze sich ein langjähriger Trend fort, der nur durch das Corona-Jahr 2020 unterbrochen worden sei, so die Experten. Am meisten investiert nach wie vor die Wirtschaft in Forschung und Entwicklung.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.03.2025 12:00 Uhr