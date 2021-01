Ausflugsverbot für Landkreis Miesbach bleibt vorerst bestehen

Miesbach: Das Ausflugsverbot in den Landkreis Miesbach und damit für beliebte Ziele wie Spitzingsee und Tegernsee bleibt vorerst bestehen. Das hat Landrat von Löwis im BR-Interview betont. An diesem Wochenende dürfen die Bewohner des Landkreises den 15-Kilometer-Radius zwar wieder verlassen, weil die sieben Tage-Inzidenz deutlich gesunken ist. Umgekehrt aber bleibt die Region für Tagestouristen noch tabu. Am Montag werde man die Lage mit Blick auf die Infektionszahlen und die Situation in den Krankenhäusern analysieren und dann entscheiden, so von Löwis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 15:00 Uhr