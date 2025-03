Ausflugslokal Kissinger Hütte in der Rhön in Brand geraten

Sandberg: Im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld ist das Ausflugslokal "Kissinger Hütte" in der Früh in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, sind 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Altbau am Feuerberg sei nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr versucht demnach, den Neubau zu erhalten. Als das Feuer ausgebrochen ist, waren weder Gäste, noch die Betreiber der Hütte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2025 08:00 Uhr