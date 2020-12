Auseinandersetzungen und Festnahmen bei Protesten in Israel

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel sind bei Protesten gegen Premierminister Netanjahu mehrere Menschen festgenommen worden. Berichten zufolge hatten sich in Jerusalem tausende Demonstrierende vor der offiziellen Residenz des Politikers versammelt. Teilweise kam es zu Auseiandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern Netanjahus. Außerdem gerieten in Jerusalem Polizisten und hunderte rechte Demonstrierende aneinander. Laut Polizei wurden elf Beamte verletzt. Es kam ebenfalls zu mehreren Festnahmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.12.2020 02:00 Uhr