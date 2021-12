Auseinandersetzungen bei Anti-Corona-Demo in Altötting

Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Schnee, Abkühlung auf -1 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt, im äußersten Westen des Freistaats sowie in Alpennähe vereinzelt etwas Schnee. Abkühlung auf -1 bis -5 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Auch in den kommenden Tagen oft bewölkt. Besonders von Dienstag an gelegentlich Schnee. Tageshöchstwerte -1 bis +4 Grad. In den Nächten 0 bis -5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 22:00 Uhr