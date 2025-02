Auschwitz-Komitee-Präsident Marian Turski im Alter von 98 Jahren gestorben

Der Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees ist tot. Marian Turski starb im Alter von 98 Jahren in Warschau. Er leitete die Organisation der Überlebenden des NS-Vernichtungslagers seit 2021. Zuletzt war er die bekannteste Stimme der Holocaust-Opfer in Polen. Bundeskanzler Scholz erinnerte an einen wichtigen Satz Turskis: Das elfte Gebot sei, nicht gleichgültig zu sein

