Auschwitz-Komitee ehrt Künstler Gerhard Richter

Köln: Der Künstler Gerhard Richter ist vom Internationalen Auschwitz-Komitee geehrt worden. Er erhielt in seinem Kölner Atelier eine Skulptur des umgekehrten "B" - ein Zeichen des Widerstands im NS-Vernichtungslager Auschwitz. Die Gefangenen hatten damals den Buchstaben in der Aufschrift "Arbeit macht frei" verkehrt herumgesetzt, als sie den Schriftzug auf Befehl zusammenschweißen mussten. Der 97 Jahre alte Komitee-Präsident und Auschwitz-Überlebende Marian Turski erklärte, Richters Bilder eröffneten Räume, in denen Überlebende sich ihren Erinnerungen stellen können. Dem Künstler wurde außerdem dafür gedankt, dass er dem Komitee vier Gemälde seines "Birkenau-Zyklus" dauerhaft zur Ausstellung in Polen überlassen hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 12:45 Uhr