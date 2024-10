Ausbruch von Kolibaktieren bei McDonald's in den USA

Washington: In den USA steht die Fastfood-Kette McDonald's wegen eines Ausbruchs von Kolibakterien unter Druck. Wie die Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, wurden fast 50 Krankheitsfälle in zehn Bundesstaaten registriert. Darunter ist auch ein Todesfall in Colorado. Laut McDonald's werden als Auslöser geschnittene Zwiebeln vermutet, die nur im "Quarter Pounder"-Burger verwendet werden - dem amerikanischen Pendant des Hamburger Royal. Das Unternehmen hat den Verkauf des Burgers vorsorglich gestoppt. Zu den Symptomen einer E. Coli-Infektion gehören Durchfall und Erbrechen. Der Aktienkurs von McDonald´s stürzte ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 07:00 Uhr